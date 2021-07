In arrivo una settimana "bollente": temperature in aumento e notti tropicali

"Si prospetta una settimana decisamente calda sull’Italia centro meridionale, dove è attesa l’ennesima ondata di calore africana”. Previsioni "bollenti" per il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega: “entro metà settimana si raggiungere l’apice del caldo, stante il graduale afflusso di correnti via via più calde dal Nord Africa. Si toccheranno così, tra giovedì e venerdì, nuovamente i 40-42°C al sud mentre per il Centro sono attesi picchi di 35-37°C”. Un'ondata di calore che non lascerà tregua nemmeno la notte: “Lungo le coste il caldo sarà meno intenso ma aggravato da concentrazioni maggiori di umidità che aumenteranno la sensazione di afa – avverte Mazzoleni. – Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature serali localmente prossime ai 30°C.”