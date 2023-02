L'inverno non è finito, prevista una nuova ondata di freddo dall'est Europa. Possibili nevicate in pianura

Nei prossimi giorni in Romagna possibile il ritorno della neve, anche a bassa quota. Ad annunciarlo è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. L'alta pressione, che sta garantendo condizioni di tempo stabile, proseguirà fino a sabato, "con sole dominante e clima diurno decisamente mite per il periodo, in particolare sul comparto emiliano dove soo previste punte di 16-17°C tra Piacentino e Parmense, 14-15°C tra Bolognese, Ferrarese e Reggiano. Qualche grado in meno sulla Romagna, ma comunque su valori fino a 10-13°C tra Ravennate, Forlivese, Cesenate e Riminese. Da segnalare qualche nebbia sul Ferrarese tra notte e mattino".

Da domenica è previsto, spiega Ferrara, "l'arrivo di aria fredda di matrice artica-continentale, che dalla Russia dilagherà su gran parte dell'Europa orientale ma successivamente entrerà anche sull'Emilia Romagna dai Balcani. Dopo un avvio discreto, tempo dunque instabile soprattutto in serata con qualche pioggia o rovescio sparso, in particolare tra Emilia orientale e Romagna, che assumerà carattere nevoso fino a quote collinari entro la notte su lunedì. Il tutto accompagnato da un netto calo termico. Lunedì dovremmo assistere a tempo ancora instabile, specie nella prima parte, con rovesci sparsi, specie a ridosso dell'Appennino, nevosi a quote collinari, ma con fiocchi a tratti non esclusi fino in pianura, specie tra Reggiano, Modenese, Bolognese, Imolese, Forlivese, Cesenate".

Seguiranno poi "giornate in prevalenza secche e soleggiate ma decisamente fredde: le minime notturne potranno infatti scendere fino a -3/-5°C in pianura a Piacenza a Parma, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Cesena, qualche grado in più tra Ravenna e Rimini ma comunque freddo. Le temperature massime in genere non saranno superiori ai 7-9°C. La sensazione di freddo potrà essere acutizzata lungo le coste e sulla Romagna dai venti di bora e grecale che soffieranno a tratti sostenuti. Data la distanza temporale si tratta di una tendenza generale e non di una previsione definitiva, che in quanto tale necessiterà di ulteriori analisi e conferme. Maggiori dettagli alla sezione meteo Emilia Romagna".