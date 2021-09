L'estate non finisce: il meteo ci regalerà una settimana di temperature alte e giornate di sole

La settimana appena iniziata vede l'Italia ancora sotto la protezione di un robusto anticiclone sub-tropicale, che continua a garantire condizioni meteorologiche stabili e dal sapore estivo su gran parte del nostro paese. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Davide Ricci su Rimini, in particolare, i prossimi giorni saranno contraddistinti da cieli sereni o al più poco nuvolosi o velati, con temperature che non solo si manterranno elevate, ma tenderanno ad aumentare ulteriormente, con valori massimi che si attesteranno attorno ai 30°C fra mercoledì e venerdì e minime che si riporteranno al di sopra dei 20°C. Nel corso della settimana tenderanno inoltre ad aumentare i tassi di umidità, con ritorno a condizioni di afa nelle ore più calde. Un cambio di scenario potrebbe verificarsi in concomitanza con il prossimo fine settimana, quando un cedimento dell'alta pressione dovrebbe consentire l'arrivo di correnti più fresche ed instabili sul Nord Italia, portando spiccata variabilità sulla Romagna e su Rimini, con associate veloci piogge a carattere sparso fra sabato e domenica. Al momento non sembra in arrivo un forte guasto del tempo di stampo autunnale, che aiuterebbe la pesante situazione di siccità, bensì una fase meteo più dinamica, con alternanza di sole, nubi e qualche veloce acquazzone. Le temperature subiranno un calo, riportandosi su valori più consoni al periodo, tuttavia, data la distanza temporale ancora elevata, questa tendenza avrà bisogno di maggiori conferme nei prossimi giorni.