La settimana si apre con temporali e grandinate

Dopo un fine settimana di sole e caldo la svolta tuttavia è dietro l’angolo. Secondo il

il meteorologo di 3bmeteo.com Vincenzo Insinga, infatti, già dalle prime ore della settimana entrante, infatti, un nucleo d’aria fredda d’estrazione scandinava, valicherà le Alpi e andrà ad investire la nostra regione, apportando marcate condizioni di instabilità atmosferica, dopo il solleone degli ultimi giorni, ma soprattutto un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio, quantificabile anche in 7-8 °C rispetto ai valori di domenica. In più, sempre nel corso della giornata di lunedì, è atteso un repentino aumento della nuvolosità su gran parte della regione, con piogge e temporali, localmente anche forti e accompagnati da grandinate, che non si limiteranno alle aree appenniniche ma che andranno ad investire anche le città emiliane, con particolare riferimento al settore sud-orientale della regione: i rovesci saranno dunque più probabili su Bologna, Forlì, Rimini, Cesena, Ravenna e fino al Modenese; fenomeni più sporadici tra Piacenza e Parma, ma anche sulla parte occidentale dell’Emilia il calo termico sarà piuttosto consistente, tanto che anche le massime scenderanno ovunque ben al di sotto dei 30 °C. Tempo in miglioramento martedì ma le temperature si manterranno su valori più sopportabili, dopo il gran caldo del weekend.