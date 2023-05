Meteo, dopo l'antipasto d'estate il cielo torna a farsi grigio: in arrivo piogge, temporali e clima fresco

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Romagna. "Dal Nord Atlantico una perturbazione raggiungerà il Nord Italia nel corso di martedì, a partire dalle regioni di Nordovest - esordisce Lorenzo Badellino di 3bmeteocom -. Sull’Emilia Romagna la giornata di martedì inizierà comunque all’insegna del tempo stabile e soleggiato, ma il fronte in arrivo determinerà un peggioramento in serata sulle provincie più occidentali, tra Piacenza e Parma, con comparsa di piogge sparse. Nella notte su mercoledì il fronte estenderà la sua influenza verso est a tutta la regione, tanto che la mattinata sarà caratterizzata da tempo perturbato con piogge e rovesci anche sulle provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna".

"Sono attesi piogge e rovesci a tratti intensi e localmente temporaleschi sulla costa romagnola, anche se con il passare delle ore le prime schiarite si affacceranno ai settori più occidentali della regione - prosegue Badellino -. La copertura nuvolosa e le precipitazioni saranno causa di una giornata fresca anche nelle ore centrali, con temperature massime che non andranno oltre i 15/17°C. In serata i fenomeni si esauriranno su tutto il settore centro-occidentale, mentre le piogge proseguiranno su Ferrarese, Ravennate e Riminese, dove si attarderanno per buona parte della giornata di giovedì. Sul resto dell’Emilia Romagna lo spostamento della perturbazione verso l’Adriatico favorirà un giovedì più soleggiato, seppur alternato a qualche rovescio sulle zone appenniniche".