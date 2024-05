Meteo, emanata una allerta di colore giallo: "Si prevedono temporali di forte intensità"

E' stata emanata oggi una nuova allerta meteo valida dalle 12:00 del 19 maggio 2024 fino alle 00:00 del 21 maggio 2024. L'allerta è gialla in tutta la Romagna per il rischio di temporali sia sulla costa che sull'entroterra.

Si legge nell'avviso: "Per la giornata di domenica 19 maggio la criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po, con superamento della soglia 2 nel ferrarese. Sempre per la giornata di domenica 19 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica centro-orientale, non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. Nella giornata di Lunedì 20 Maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità , con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico e pianura centro-occidentale, in ulteriore intensificazione dalle ore serali. Sul settore collinare e montano centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. La criticità idraulica lungo l'asta di Po è riferita alla propagazione della piena di Po; mentre nelle zone collinari centro-occidentali la criticità idraulica è riferita ai possibili superamenti di soglia 1 dei corsi d'acqua".