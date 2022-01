Meteo, in arrivo un martedì ventoso: scatta l'allerta. Poi fase tiepida con temperature primaverili

Si annuncia un martedì molto ventilato, specie lungo la dorsale appenninica. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "arancione" per i rilievi e "gialla" per la fascia collinare. Nell'avviso viene comunicato che "sono previsti venti di intensità fra la burrasca moderata (62-74 chilometri orari) e la burrasca forte (75-88 chilometri orari), che interesseranno nella prima parte della giornata i rilievi appenninici. Dal pomeriggio è prevista un'attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore occidentale". La giornata trascorrerà prevalentemente soleggiata, con cielo tutt'al più poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili. Le temperature sono attese in aumento, con punte massime di 12°C. E mercoledì farà ancora più caldo per effetto dei venti di caduta dall'Appennino, con valori generalmente compresi tra 11 e 15 gradi e punte localmente superiori.

Nei giorni a seguire "l'instaurarsi di un flusso di correnti occidentali determinerà giovedì il transito di nuvolosità medio-alta, in temporanea accentuazione venerdì quando sporadiche precipitazioni potranno interessare soprattutto i rilievi. Da sabato è attesa una stabilizzazione del tempo, con probabile ritorno di nebbie piuttosto estese. Le temperature subiranno inizialmente una diminuzione, per poi aumentare leggermente a fine periodo, risultando comunque sempre superiori alle medie climatologiche".