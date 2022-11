Mareggiata e vento forte, banchine del porto canale allagate. Acqua alta anche al parco Marecchia

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato una allerta meteo “arancione” per vento e criticità costiera e “gialla” per criticità idraulica e per criticità stato del mare. Nella seconda parte della giornata odierna di martedì 22 novembre, l'intensificazione del minimo depressionario presente sull'Adriatico determinerà un ulteriore aumento della ventilazione, dapprima di bora sul settore costiero settentrionale, successivamente su tutto il settore orientale e sui rilievi centro orientali, con venti da nord-ovest di burrasca forte (75 – 88 Km/h). Il mare diverrà agitato al largo; il protrarsi della mareggiata in condizioni critiche del litorale eleva la criticità attesa sulla costa. Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità, in progressiva attenuazione a partire da ovest, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori delle zone di collina e pianura centro-orientali, con possibili localizzati superamenti della soglia 1.

Si segnalano allagamenti alle banchine, per via dell'innalzamento dell'acqua nel porto canale di Rimini. Anche al deviatore Marecchia allagamenti e acqua alta. Non si segnalano al momento danni a barche e abitazioni.

Nella giornata di mercoledì 23 novembre si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali in considerazione dello stato di criticità dei litorali già fortemente impattati dall'evento odierno.

La struttura comunale della protezione civile ha già attivato la fase d’attenzione per seguire l’andamento delle condizioni meteo. Si raccomanda di assicurarsi di non lasciare finestre aperte, tende aperte e di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.