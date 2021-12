Grigio, bagnato e ventoso: sarà un Natale da allerta "gialla" in Romagna

Sarà un Natale grigio e bagnato sull'Emilia Romagna, ma anche ventoso. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per vento. Nell'avviso viene spiegato che sabato "sono previste precipitazioni moderate sulle aree montane, con valori puntuali compresi tra 50 e 100 millimetri cumulati in 24 ore, più probabili sul crinale appenninico centro-occidentale. Si prevedono sulle aree montane centro-orientali venti di burrasca, compresi tra 62 e 74 km/h, con valori di raffica superiori. Sono previsti superamenti di livello 1, più probabili nelle sezioni montane delle aree centro-occidentali. Sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni franosi e possibili fenomeni di ruscellamento e innalzamento dei livelli idrografici dei bacini minori".

Per Natale il servizio meteorologico dell'Arpae prevede condizioni di "cielo nuvoloso e molto nuvoloso con precipitazioni deboli irregolari, localmente a carattere di rovescio, che potranno interessare tutta la regione nel corso della giornata. I fenomeni risulteranno più intensi e persistenti sui crinali appenninici e sul settore centro-orientale nella seconda parte della giornata". Le temperature minime sono attese in aumento e con valori tra 8 e 10°C, mentre le massime oscilleranno tra 12 e 13°C. I venti soffieranno "iinizialmente moderati o forti sud-occidentali sui rilievi, in particolare quelli romagnoli, in attenuazione nel corso della mattina. Deboli occidentali sulle zone di pianura". Il mare sarà "poco mosso sotto costa, moto ondoso in aumento al largo".

Il grigio la farà da padrone anche per Santo Stefano, che vedrà una giornata con precipitazioni deboli o a tratti moderate che dai rilievi si sposteranno verso la pianura durante la giornata, interessando maggiormente il settore centro-orientale. Attenuazione dei fenomeni nella sera. Possibili nevicate sulle cime più alte. Le temperature sono previste in diminuzione, con le minime attorno ai 5°C e le massime che non supereranno gli 8°C. I venti saranno deboli sud-occidentali sui rilievi, occidentali o nord-occidentali sulla pianura. Il mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.