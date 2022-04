Le previsioni degli esperti meteo, Pasqua e Pasquetta con qualche nuvola. Caleranno le temperature

Le ultima novità dal meteo in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta inducono tendenzialmente all'ottimismo. "La settimana Santa proseguirà all'insegna di condizioni stabili e anticicloniche in Emilia Romagna, con clima che tenderà a divenire via via più caldo. La risalita di correnti molto miti provenienti dal Nord Africa favoriranno temperature tardo primaverili con valori massimi che sulle pianure emiliane potranno toccare i 25 gradi tra giovedì e venerdì, mentre risulteranno un po' più basse lungo la costa romagnola". Le previsioni sono di Daniele Berlusconi di 3bmeteo.

"I cieli non saranno tuttavia completamente sereni - spiega l'esperto meteo - a causa del transito di qualche velatura e della presenza di pulviscolo sahriano in sospensione in atmosfera. Da segnalare anche la possibiltà di foschie tra la notte e l'alba lungo il litorale adriatico. Nel weekend di Pasqua un impulso freddo proveniente dal Nord Europa sfiorerà l'Italia. Nella giornata di sabato aumenterà un po' la variabilità e rinforzeranno i venti di bora con tendenza a rapido peggioramento serale associato ad acquazzoni e locali temporali sparsi. Pasqua e Pasquetta si preannunciano soleggiate e asciutte seppur con qualche nuvola sparsa e addensamenti diurni sui rilievi. Le temperature caleranno sensibilimente riportandosi al di sotto dei 20°C nelle massime".