Meteo, piogge battenti in arrivo: la Protezione Civile dirama un'allerta "gialla"

Ultime ore di bel tempo sulla Romagna. Nelle prossime ore il graduale aumento della nuvolosità sarà il preludio all'arrivo di una perturbazione atlantica, che bagnerà il nostro territorio dal tardo pomeriggio-sera di sabato. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per temporali e "criticità idrogeologica", specificando che "sono previste precipitazioni intense, soprattutto sulla dorsale appenninica centrale, che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio temporalesco. I fenomeni persisteranno anche nel corso della notte e potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni nella giornata di domenica.

Sabato, informa l'Arpae nel suo bollettino, la "tendenza è per un aumento della coperura nuvolosa ad iniziare dal settore emiliano in estensione al restante territorio con associate precipitazioni diffuse che localmente potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi; mentre le massime sono attese in aumento sul settore centro-orientale con punte fino a 24 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati da est-nord-est in pianura, dal tardo pomeriggio moderati con rinforzi da sud-est su costa e mare; moderati o forti da sud-ovest sui rilievi. Il mare sarà inizialmente poco mosso. Dal pomeriggio moto ondoso in aumento fino a divenire mosso".

Domenica il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli ed irregolari, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata sulla pianura. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 14 gradi, mentre le massime attorno ai 21. I venti sono previsti deboli-moderati da sud-ovest con rinforzi sui rilievi romagnoli, costa e mare. Il mare sarà mosso, con locale attenuazione del moto ondoso sottocosta nel pomeriggio sino a divenire poco mosso. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un'estesa area depressionaria, centrata sul bacino del Mediterraneo ed in lento spostamento verso est, manterrà condizioni di tempo prevalentemente instabile fino a termine periodo. Sulla nostra regione avremo condizioni di tempo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni che potranno avere anche carattere temporalesco. Temperature massime pressochè stazionarie sui 21-22 gradi".