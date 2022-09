Meteo, possibili acquazzoni temporaleschi sparsi: prolungata l'allerta meteo

Anche per la giornata di venerdì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali. Nell'avviso viene specificato che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati". Il bollettino meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna per la provincia di Rimini indica al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera sulla costa sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 16° sui rilievi e 19° sulla costa. Temperature massime pomeridiane comprese tra 23° sui rilievi e 25° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 33 (sulla costa) e 51 km/h (sui rilievi).

Sabato (10 settembre) al mattino nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 17° sui rilievi e 20° sulla costa. Temperature massime pomeridiane comprese tra 22° sui rilievi e 24° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 26 (sulla costa) e 44 km/h (sui rilievi).