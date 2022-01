Meteo, possibilità di deboli nevicate anche in pianura per domenica

Domenica con possibilità di qualche debole nevicata anche in pianura. E' quanto annuncia il bollettino del servizio meteorologico dell'Arpae. La Romagna sarà lambita dagli effetti di una depressione fredda, che tra domenica e lunedì darà luogo ad un'ondata di maltempo al centro-sud, con nevicate a bassa quota lungo la dorsale adriatica. La giornata di sabato vedrà cielo sereno o poco nuvoloso per nubi in transito, con estese gelate al primo mattino. Le temperature minime oscilleranno tra -3 e -1°C, mentre le massime sono attese intorno ai 5°C.

Domenica è prevista nuvolosità variabile sul settore centro-occidentale, con possibilità di qualche sporadico fiocco di neve sulle zone di pianura settentrionali durante la mattina e ampi tratti di sereno nel pomeriggio. Nuvolosità più consistente sulla Romagna associata a precipitazioni irregolari durante la giornata, nevose sino a bassa quota con acqua mista a neve sulla costa. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre le massime non andranno oltre i 3°C. I venti saranno moderati sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi lungo i crinali appenninici, deboli occidentali sulla pianura tendenti a divenire settentrionali dal pomeriggio sul settore orientale.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, è prevista "residua nuvolosità nella giornata di lunedì, con ancora deboli nevicate sui rilievi romagnoli in esaurimento nella mattina. Successivamente correnti nord-orientali manterranno condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con gelate nelle ore notturne e primo mattino. Le temperature non subiranno variazioni significative nei valori minimi, mentre le massime tenderanno leggermente ad aumentare ad inizio settimana e poi a fine periodo".