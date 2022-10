Meteo, si annuncia un sabato ventoso nell'entroterra. Le previsioni per il weekend

Anche quella di sabato sarà una giornata ventosa sull'entroterra romagnolo. La Protezione Civile, diramando un'allerta meteo "gialla", comunica infatti che "è prevista una ventilazione sud-occidentale, di intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sui rilievi, con ulteriori rinforzi di burrasca forte sui rilievi centro-orientali nel corso della mattina. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio". Sabato il cielo sarà coperto o moto nuvoloso e non si esclude la presenza di foschie dense e locali banchi di nebbia, soltanto in parziale sollevamento nelle ore diurne. Le temperature massime saranno comprese tra 18 e 23 gradi.

Domenica è prevista nuvolosità irregolare con temporanei addensamenti al mattino; tendenza a schiarite dal pomeriggio; formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Le temperature massime saranno comprese tra 23 e 25 gradi. I venti soffieranno deboli da sud-ovest, tendenti a divenire orientali dalla sera. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "un campo di alta pressione, che manterrà condizioni di tempo prevalentemente stabile. A una nuvolosità a tratti intensa, e associata a deboli precipitazioni sui rilievi occidentali nella giornata di lunedì, seguiranno nella giornata di mercoledì ampie schiarite. Formazione di foschie dense e banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto. Temperature quasi stazionarie o in lieve progressiva diminuzione".