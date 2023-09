Nubifragio e fuggi fuggi dalla spiaggia. Temperature ancora gradevoli, ma atteso tempo variabile

Segnali di un’estate che sta finendo. Un nubifragio con downburst si è abbattuto sulla costa riminese poco prima delle 17. Non si segnalano particolari danni, ma in spiaggia si è registrato un fuggi fuggi, soprattutto ai confini tra Rimini e Riccione per l’avvicinarsi di una nuvola minacciosa che è stata subito immortalata dagli smartphone dei presenti. Il tempo nelle prossime ore è destinato ancora a rimanere ballerino. A Rimini venerdì (15 settembre) nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 3 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. E’ questo il punto di 3bmeteo.com.