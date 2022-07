Ondata di caldo africano, sabato è la giornata peggiore: in arrivo "temperature estreme"

Quella di sabato si annuncia probabilmente come la giornata più calda di quest'estate. Infatti i modelli matematici dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevedono anche per il riminese valori massimi che potrebbero toccare i 38°C, ben sette gradi al di sopra della norma. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per "temperature estreme". E non andrà meglio anche di notte, perchè la minima sarà di 25°C contro i 19°C della media climatologica tra il 1991 e il 2010. Anche sui rilievi farà caldo, con una massima stimata attorno ai 32°C.

Nell'informativa della Protezione Civile viene comunicato che per sabato "è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi diffusamente di 37/38 gradi nelle zone di pianura e bassa collina, ad eccezione della costa e punte localmente fino a 39 gradi nelle pianure centrali". La tendenza è per un'attenuazione del caldo. Domenica infatti la temperatura massima in pianura sarà di 35°C.

Come spiegato nei giorni scorsi da Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), a spingere l'onda di calore molto intensa anche sulla Romagna è "la rimonta da parte di un promontorio anticiclonico nord Africano in quota. Essa è già in atto e sta cominciando a dare i suoi effetti, ma avrà il culmine all’incirca tra i giorni 23 e 27 luglio, quando potranno raggiungersi temperature molto elevate, sia nei valori massimi che, soprattutto nei centri urbani, in quelli minimi".

Il servizio meteorologico dell'Arpae annuncia che "martedì e mercoledì pare probabile un lieve cedimento dell'alta pressione, con possibilità di piogge sparse, localmente anche a carattere di breve rovescio, ed un lieve calo delle temperature. Giovedì nuova rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e temperature in aumento".

Ma come difendersi dal caldo? Ecco alcuni semplici consigli da seguire: non uscire nelle ore più calde, evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli), moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina o bevande alcoliche, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri.