Ondata di maltempo in arrivo, la neve potrebbe far capolino anche sulla costa

Ci aspetano 4 giorni da brividi con le previsioni meteo che indicano l'arrivo di un'ondata di maltempo, che dovrebbe durare tutto il fine settimana, accompagnata dalla possibilità che la neve faccia capolino anche sulla costa. Le prime avvisaglie sono attese per la giornata di venerdì con piogge intense che, da quete collinari in su, si potrebbero trasformare in nevicate viste le temperature in generale ribasso. Sabato 10 è atteso un lieve rialzo della colonnina di mercurio ma, a dominare la giornata così come quella di domenica e lunedì, sarà sempre la pioggia. Tra l'11 e il 12 gennaio le temperature torneranno ad abbassarsi e non si escludono gelate nelle ore notturne.