Piogge in arrivo, allerta meteo per rischio frane e piene dei fiumi. E domenica neve a quote collinari

Le prime deboli piogge sono il preludio ad un importante cambiamento delle condizioni atmosferiche, con la Romagna che verrà bagnata dal passaggio di una perturbazione atlantica. Si tratta di precipitazioni particolarmente attese, che avranno il compito di mitigare gli effetti della siccità dopo un marzo praticamente senza piogge. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per il rischio frane per la fascia pedemontana e piene dei fiumi anche in pianura. Si legge nell'avviso: "Per giovedì sono previste precipitazioni moderate, anche a carattere di rovescio, sui settori appenninici centro orientali, con possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua al di sopra della soglia".

Giovedì, si legge nel bollettino del servizio meteorologico dell'Emilia Romagna, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto con piogge residue al mattino sul settore centro-orientale localmente anche a carattere di rovescio". Le temperature minime oscilleranno intorno ai 10°C, mentre le massime non andranno oltre i 13°C. I venti soffieranno deboli-moderati, inizialmente dai quadranti settentrionali, tendenti a ruotare dal pomeriggio dai quadranti meridionali, mentre il mare è previsto da mosso a localmente molto mosso. Venerdì non sono attese precipitazioni, in una giornata che vedrà schiarite, il tutto in vista di una nuova ondata di maltempo, alimentata da aria fredda dall'Artico.

Informa l'Arpae: "La presenza di una perturbazione manterrà condizioni di instabilità sulla nostra regione almeno sino alla giornata di lunedì , nelle giornate di sabato e domenica le precipitazioni interesseranno gran parte del territorio regionale ed assumeranno anche carattere nevoso sino a quote collinari. Lunedì ancora instabilità con fenomeni sparsi, mentre da martedì la situazione tenderà ad un deciso miglioramento con assenza di precipitazioni. Temperature in calo ad inizio periodo poi in graduale rialzo".