Piogge e temporali in arrivo, per 3bmeteo una settimana all'insegna dell'instabilità

“Una saccatura atlantica lambirà l'Italia nei prossimi giorni, mantenendo il tempo spesso instabile in primis al Nord, ma in parte anche al Centro”. Ad annunciare una settimana di instabilità è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega come “le prime locali piogge attese già lunedì, ma sarà tra martedì e giovedì che avremo piogge e temporali più frequenti, localmente anche di una certa intensità. Come detto coinvolte soprattutto le regioni del Nord ma anche il Centro. Questo non significa che pioverà 24 ore su 24 per tutti i giorni ma le precipitazioni si verificheranno ad intermittenza: anche le aree più interessate godranno infatti di parentesi asciutte con delle aperture”. Maltempo che accompagnerà tutta la settimana e, concludono da 3bmeteo.com, “Anche per il prossimo weekend si prospetta una situazione piuttosto analoga a quella prevista in questi giorni, con una Italia contesa tra qualche pioggia o temporale ancora possibile al Nord e in parte al Centro, e condizioni più assolate al Sud. Si tratta però di una linea di tendenza ancora in fase di analisi e non definitiva”.