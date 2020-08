Brusca interruzione del caldo: in arrivo temporali e forti venti

Il centro di calcolo meteorologico www.youmeteo.com annuncia un breve break temporalesco per la giornata di Martedì 18 Agosto con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, su tutta la provincia di Rimini. I temporali potranno essere a tratti forti ed associati a locali raffiche di vento dai quadranti settentrionali con locali grandinate e rapido calo delle temperature nelle zone soggette alle precipitazioni. Miglioramento tra il tardo pomeriggio e la serata. Estate che riprenderà e proseguirà i giorni successivi con temperature nuovamente in rapido aumento soprattutto dalla giornata di Giovedì.



Previsioni meteo a cura di Emanuele Rizzi – Centro di calcolo meteorologico youmeteo.com



