Prosegue un giugno "ballerino", attesi temporali e crollo delle temperature. "Perderemo anche 10 gradi"

Con la perturbazione numero 8 che tra venerdì, 21 giugno, e sabato farà da apripista ad un parziale peggioramento, si conferma la fine dell’ondata di caldo africano e un meteo più movimentato. Di fatto un vortice depressionario in discesa dalle isole britanniche punterà il Nord Italia nel corso del weekend e si isolerà tra il Nordovest e l’alto Tirreno a inizio della prossima settimana, posizionandosi lungo il fianco destro dell’anticiclone. Tutto ciò penalizzerà il tempo delle nostre regioni settentrionali dando origine ad un’intensificazione dell’instabilità e un netto ridimensionamento delle temperature.

A fare il punto della situazione è l'esperto Roberto Nanni, rete Ampro Meteo Professionisti: "In particolare, già dalle prime ore di domenica 23, potremo assistere a rovesci temporaleschi sui settori emiliani che, col passare delle ore, si estenderanno all’intero territorio regionale divenendo diffusi e assumendo localmente carattere di forte intensità anche grandinigeni. Dall’inizio della nuova settimana risentiremo maggiormente degli effetti di una relativa area di bassa pressione in movimento verso sud che farà affluire aria oceanica più fresca in Emilia-Romagna e rinnovando nuovi impulsi precipitativi con il rischio di rovesci o veri e propri nubifragi. Anche se da mercoledì 26 la tendenza sembra propendere per un graduale miglioramento, al momento non si profilano nuove rimonte anticicloniche e le condizioni meteo resteranno incerte anche nei giorni successi".

Nel frattempo, le temperature saranno già calate di 10 gradi sul medio Adriatico rispetto ai valori di questi giorni con minime tra 16 e 18 gradi e massime tra 22 e 24 gradi. I venti potranno risultare tutti moderati e disposti dai quadranti settentrionali e il mare mosso.