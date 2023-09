Ecco l'estate settembrina, al via una lunga fase stabile. "Ma l'anticiclone non avrà sempre la meglio"

L'alta pressione torna a rinforzarsi sull'Emilia-Romagna comportando tempo stabile e soleggiato e determinando, nel corso della prossima settimana, una tardiva ondata di calore. "Quella che si profila come una lunga fase di tempo stabile segnata anche da temperature superiori alla media stagionale, con un’anomalia più significativa in particolare sulle regioni settentrionali: con punte, in alcuni casi, anche superiori a 33-35 gradi", spiega il tecnico meteorologo riminese Roberto Nanni.

"Tuttavia, i settori adriatici verranno influenzati dalla presenza di un centro di bassa pressione in quota associato ad aria più fresca proveniente dai Balcani, il quale, prima di scendere verso sud, andrà ad interessare le nostre aree costiere tra il 5 e il 6 settembre riuscendo ad innescare delle correnti relativamente più fresche associate a un temporaneo calo termico - prosegue Nanni -. Noteremo, nel contempo, il transito di qualche nube in più o comunque dei temporanei addensamenti stratificati che condizioneranno il buon soleggiamento ma che non arrecheranno piogge".

"Sulla base delle previsioni disponibili, quindi, ci attendiamo un rinforzo della ventilazione tra lunedì e martedì proveniente da E/NE con intensità tra il moderato e il forte lungo le aree di costa ed il crinale appenninico (50-60 km/h) e non si escludono raffiche di intensità localmente superiori - conclude -. Ma tutto sommato, anche se non si ravvedono fenomeni particolarmente significativi, la ventilazione sarà sufficiente quanto basta per agitare il mare fino a renderlo mosso".