Affondo artico sulla Romagna, arriva la neve: fiocchi attesi anche a bassa quota

Condizioni meteo in progressivo peggioramento sull'Emilia Romagna nel corso di domenica, ad opera di un impulso molto freddo di matrice artica, che attraverserà la Penisola portando piogge, venti tesi e neve a bassissime quote. Pertanto, come riporta il metereologo di 3Bmeteo.com, Stefano Ghisu, la giornata sulla regione sarà caratterizzata da un rapido aumento della nuvolosità già in nottata e prime precipitazioni al mattino sull'Emilia centro-orientale ed in particolare sulla Romagna. Possibili brevi e deboli nevicate o nevischio in una prima fase al mattino, a quote di pianura, tra Piacentino, Parmense, Modenese e Bologna; accumuli modesti o nulli. Le precipitazioni nevose nel corso del giorno interesseranno maggiormente le aree appenniniche Romagnole, con accumuli al suolo tra 5-10cm e picchi di 15cm oltre i 1000m di quota. Nevicate anche sui settori di pianura della Romagna e sulle aree costiere tra Ravennate e Riminese, dal tardo pomeriggio e nel corso della sera; accumuli al suolo tra 1-3cm. Giornata più asciutta sull'Emilia centro-occidentale. Venti tesi settentrionali. Tendenza a miglioramento nella notte successiva, con residue e deboli precipitazioni soltanto sulla Romagna, previste ancora a quote di pianura; tendenza anche qui a rapido miglioramento.

Sulla città di Rimini la domenica sarà caratterizzata da tempo in progressivo peggioramento, per l'affondo di fredde correnti artiche; nubi in aumento nella notte e prime precipitazioni dal mattino, a carattere piovoso, che gireranno gradualmente a neve nel corso del pomeriggio con l'ingresso di aria più fredda in quota. Previste nevicate a tratti moderate nel corso della sera. Accumuli al suolo entro 2-3 cm. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Estremi di temperatura giornalieri : massima 4°C, minima 0°C. Residue nevicate nella notte successiva con tendenza a successivo rapido miglioramento.