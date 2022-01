Forti venti e temperature in risalita ma la Befana porterà il vero inverno

Si avvicina la fine del dominio anticiclonico nord-africano. Da martedì cambieranno le carte in tavola dal punto di vista meteorologico, con la formazione di un'area depressionaria a seguito del transito di una perturbazione di matrice nord atlantica. Si tratterà di un peggioramento moderato, che sarà anticipato martedì da un'intensificazione dei venti. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per il crinale, specificando che "è previsto un aumento della ventilazione sud-occidentale lungo i crinali appenninici con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) associati a frequenti raffiche di intensità superiore, in particolare sul settore centrale dell'Appennino Emiliano". La giornata sarà nuvolosa, con temperature in marcato aumento, compreso tra 11 e 15°C.

Mercoledì sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso, con possibilità di piogge e temperature che sfioreranno i 16°C. La venti ventilazione sarò sostenuta, inizialmente da sud-ovest con venti forti e raffiche di intensita' superiore lungo i rilievi: nel corso della giornata tenderanno a disporsi da ovest ed a diminuire gradualmente di intensita' in particolare lungo i rilievi. Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "correnti fresche di origine nord-atlantica apporteranno condizioni di tempo moderatamente instabile ad inizio periodo con precipitazioni residue nella giornata di giovedì (nevose solo sui rilievi), a cui fara' seguito una pausa con cielo poco nuvoloso. Dalla giornata di domenica un nuovo impulso piu' freddo determinera' un peggioramento del tempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse, nevose anche a quote basse. Temperature in leggera diminuzione ad inizio periodo, senza variazioni di rilievo successivamente".