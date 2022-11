Prevista ancora alta marea, per le prossime ore emessa una nuova allerta meteo "gialla"

Ancora una allerta meteo "gialla" per la giornata di venerdì (25 novembre). Questo il messaggio della Protezione Civile, che prevede per le prossime 48 ore un'intensificazione del fenomeno di alta marea: "Per la giornata di venerdì si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali, in considerazione dello stato di forte criticità conseguente all'evento degli ultimi giorni. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) settentrionali dalla tarda serata con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico centro-occidentale legati all'approssimarsi di una nuova perturbazione".