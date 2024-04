Primo maggio all'insegna del maltempo: temporali attesi anche sulla Riviera

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità fino alla fine del mese sull’Emilia Romagna, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 26/27°C in pianura. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com da mercoledì primo maggio invece si assisterà ad un rapido deterioramento del tempo, per l’avvicinamento di una perturbazione collegata a una depressione che si scaverà tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Ne conseguiranno piogge e rovesci che impegneranno inizialmente le province occidentali della regione, con fenomeni più consistenti su quelle di Piacenza, Parma e Modena. Piogge più moderate sono attese sulle province di Bologna e Ferrara, deboli su quelle di Ravenna, mentre qualche temporale potrà raggiungere verso sera le aree di Rimini, Forlì e Cesena. Le temperature subiranno una certa diminuzione, pur mantenendosi intorno ai 20°C nei valori diurni. Giovedì con il transito della depressione sul Centro-Nord Italia la giornata comincerà all’insegna dell’instabilità con fenomeni anche temporaleschi, ma l’insorgenza di correnti sudoccidentali determinerà un miglioramento entro sera con piogge in esaurimento su gran parte dell’Emilia Romagna. Nei giorni successivi la permanenza di un’area debolmente depressionaria in area mediterranea manterrà una certa variabilità sulla nostra regione, con annuvolamenti e rovesci intermittenti più frequenti in Appennino, in estensione nelle ore pomeridiane a tratti di quelle pianeggianti.