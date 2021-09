Prorogata l'allerta gialla per maltempo: forti piogge e rischio frane

Prorogata l'allerta gialla per maltempo alche per la giornata di lunedì. In particolare è l'area montana ad essere interessata dai fenomeni

Prorogata l'allerta gialla per maltempo alche per la giornata di lunedì. In particolare è l'area montana ad essere interessata dai fenomeni. In Emilia-Romagna sugli Appennini orientali e zone collinari sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono piu' probabili in mattinata ed in esaurimento nel corso del pomeriggio. Nelle zone montane/collinari, a seguito delle precipitazioni del giorno precedente, sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Ad essere interessata dall'allerta, in tutta la Romagna è la fascia colllinare e montana degli Appennini dal territorio ravennate fino a quello riminese. Allerta gialla anche per la pianura romagnola, mentre resta in "verde" la fascia costiera.