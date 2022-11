Nuovo rischio mareggiata, attesi vento forte e mare mosso: emessa allerta meteo "gialla"

Maltempo in Romagna e nuova allerta per il litorale. Per tutta la giornata di mercoledì sarà attiva l’allerta numero 82 per criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L'allerta è gialla. In particolare, viene segnalata "una ventilazione intensa da nord-est sul settore costiero, con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo. In considerazione della persistente criticità del litorale non si escludono localizzati fenomeni di dissesto, erosione o ingressione marina in seguito ai danni alle opere di difesa causati dalle precedenti mareggiate".

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.