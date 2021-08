Riviera incandescente per il caldo, sfiorato il record della temperatura massima

Lunedì 16 agosto 2021 passerà alla storia come la giornata più calda degli ultimi 20 anni della provincia di Rimini. Complice il vento di garbino, su tutto il terrritorio la colonnina di mercurio è schizzata verso l'alto fino ad arrivare ai 38 gradi sia sulla costa che nell'entroterra. Secondo i dati di 3bmeteo si è quasi sfiorato il record storico registrato, nel 2000, dalla stazione meteo dell'aeroporto "Fellini" di 38,9 gradi anche se gli annali riportano come temperatura massima mai raggiunta i 39,5 gradi nell'estate del 1947. Per i prossimi giorni, fortunatamente, le previsioni indicano un abbassamento delle temperature ma all'orizzionte non ci sarebbero temporali.