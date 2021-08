Settimana "bollente" con punte di quasi 40 gradi, previste serate di afa tropicale

L'anticiclone africano, già presente da giorni alle latitudini mediterranee e responsabile di una prolungata ondata di caldo sulle nostre regioni meridionali, si intensificherà ulteriormente in settimana, estendendo la sua influenza anche al Nord Italia. Sarà una settimana non solo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma soprattutto molto calda con temperature in ulteriore aumento e afa sempre più alle stelle. Anche in Emilia-Romagna il tempo rimarrà stabile e in perlopiù soleggiato almeno sino al Ferragosto con al più velature e/o stratificazioni di passaggio e qualche cumulo diurno in Appennino. Il tutto con temperature in ulteriore aumento sin verso l'apice atteso nel weekend, quando di raggiungeranno localmente i 38/40°C in pianura. Possibile “rinfrescata”, infine dal 17/18 agosto, stante l'ingresso di correnti più fresche settentrionali.

Per il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo per Rimini è attesa una settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a tratti parzialmente nuvolosi stante il transito di velature o stratificazioni. Temperature in ulteriore rialzo con massime già mercoledì prossime ai 30-31°C, verso i 33/35°C nel fine settimana. Il caldo si farà sentire anche nelle ore serali con valori ancora superiori ai 27/28°C, leggermente meglio la notte anche se con sensazione di afa in aumento. Possibile rinfrescata, infine, nel corso della prossima settimana con il ritorno di qualche piovasco.