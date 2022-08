L'estate sta finendo, temperature in calo e temporali. Dalla Protezione Civile una nuova allerta gialla

Dalla mezzanotte di lunedì (29 agosto), alla mezzanotte di martedì (30 agosto), sarà attiva nel territorio della Provincia di Rimini l’allerta meteo numero 55, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Martedì secondo le previsioni di 3bmeteo.com nel Riminese la pressione cederà rapidamente determinando un peggioramento dal tardo pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi da Ovest, verso est entro sera. Da segnalare locale instabilità diurna lungo l'Appennino entro metà pomeriggio. Venti a tratti moderati, inizialmente meridionali con raffiche, in rotazione da Nordovest entro sera. Massime entro i 32-34°C, temperature in calo in serata. Mare poco mosso.

Mercoledì si attende un cedimento dell'alta pressione e condizioni meteo diffusamente instabili sull'Emilia Romagna, con piogge sparse e locali temporali sin verso il pomeriggio; meglio in serata salvo delle piogge che insisteranno in Romagna. Temperature in calo. Venti a tratti moderati dai quadranti nord-nordest. Mare poco mosso.