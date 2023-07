Il temporale spazza via il caldo opprimente, registrate raffiche di vento fino a 92 chilometri orari

Un sistema temporalesco nella nottata tra mercoledì e giovedì ha attraversato la riviera riminese. Un temporale partito da lontano, dalle Prealpi, per poi attraversare il Veneto e quindi parte della Romagna. Un passaggio velocissimo, accompagnato da piogge intense e raffiche di vento. A Rimini, dove il vento ha allungato le braccia a 92,2 chilometri orari, sono caduti in pochi minuti tra i 22,6 ed i 29,4 millimetri di pioggia.

Lampi e tuoni hanno proseguito il viaggio nel riminese, prima di esaurire la propria forza nel nord delle Marche. Il temporale ha spazzato via in modo definitivo il caldo opprimente dei giorni scorsi. Fino a domenica le condizioni meteo saranno stabili, con temperature massime che non supereranno i 33 gradi. Successivamente, informa l’Arpae, “si faranno sentire gli effetti di una saccatura atlantica, con un aumento della nuvolosità e piogge sparse”.