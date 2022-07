Venerdì sera "possibili temporali di forte intensità": la Protezione Civile dirama un'allerta meteo

Chissà se sarà la volta buona per vedere un po' di pioggia dopo un prolungato periodo di calura. E' infatti atteso il transito di nuova perturbazione che tra il pomeriggio e la serata di venerdì lambirà il nord Italia, determinando la formazione di temporali anche intensi in movimento da ovest verso est. Per questo motivo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla", specificando che "per la giornata di venerdì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni inizieranno a svilupparsi dal tardo pomeriggio-sera, ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto del territorio, esaurendosi nelle prime ore di sabato". La tendenza è per una rapida attenuazione dei fenomeni.

Stando alle previsioni meteo elaborate dall'Arpae, venerdì mattina il cielo si presenterà "sereno o poco nuvoloso, mentre dal primo pomeriggio è atteso un progressivo aumento della nuvolosità con associati rovesci e temporali prevalentemente sul settore centro-occidentale. In serata i fenomeni tenderanno ad interessare le aree centro-orientali". Per quanto riguarda l'area romagnola, i modelli matematici prevedono circa un millimetro di precipitazione con raffiche di vento fino a 42 chilometri orari, mentre nella nottata tra venerdì e sabato i quantitativi pluviometrici sono attesi tra il millimetro per la fascia pianeggiante e gli 8 della fascia pedemontana. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi, valori inferiori nelle zone al di fuori dei centri urbani, mentre le massime comprese tra 30 e 35 gradi. I venti soffieranno inizialmente deboli di direzione variabile tendenti a divenire moderati da est sul settore orientale, da sud-ovest lungo i rilievi con locali e temporanei rinforzi".

Sabato il cielo si presenterà da irregolarmente nuvoloso a sereno, con temperature minime comprese tra 21 e 23 gradi e massime tra 27 gradi della costa e 30/33 gradi delle pianure interne I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, mentre il mare al mattino sarà localmente poco mosso al largo con moto ondoso in rapida attenuazione sino a divenire poco mosso. Nei giorni a seguire "il rafforzamento di un promontorio anticiclonico di origine nord-africana favorirà condizioni di tempo soleggiato e temperature in aumento, specialmente nei valori massimi".