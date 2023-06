Termometro sopra i 30 gradi ma nella seconda metà della settimana peggioramento in arrivo

La nuova settimana è cominciata in compagnia dell’anticiclone che determina condizioni stabili sull’Emilia Romagna, con caldo in aumento e temperature elevate. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteocom il clou del caldo sarà martedì pomeriggio, quando in pianura si potranno raggiungere picchi di 35/36°C. Ma già nel corso della stessa giornata qualcosa comincerà a cambiare, per l’avvicinamento di un fronte instabile dall’Europa centrale che porterà i primi rovesci tra il pomeriggio e la sera sulle zone centro-occidentali della nostra regione. Mercoledì correnti orientali relativamente più fresche manterranno una spiccata variabilità on qualche pioggia o rovescio, soprattutto in prossimità delle zone appenniniche, mentre le temperature subiranno un certo ridimensionamento, con massime non oltre i 31/32°C. Giovedì ulteriore lieve calo termico, in un contesto di variabilità ma senza fenomeni di rilievo, in attesa di un nuovo e più organizzato fronte venerdì. Questo determinerà un peggioramento con piogge e temporali anche forti, in estensione dalle province occidentali verso est, insieme ad un ulteriore abbassamento delle temperature. Anche il weekend potrebbe cominciare a tratti instabile, ma con tendenza a miglioramento domenica.

Nello specifico, per la provincia di Rimini Badellino prevede per martedì condizioni soleggiate con temperature massime intorno a 32°C. Mercoledì variabilità, senza fenomeni di rilievo e con temperature massime sui 28°C. Giovedì ancora un po’ di variabilità, senza fenomeni e con temperature in ulteriore lieve diminuzione, non oltre i 27°C. Venerdì variabilità con qualche pioggia in arrivo e temperature massime sui 28°C.