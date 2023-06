Ultime ore di caldo, poi c'è il rischio di temporali con raffiche di vento: diramata l'allerta "gialla"

Possibili temporali nelle prossime ore in Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla", specificando che per la serata di martedì "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su zone di pianura settentrionale e fascia costiera". L'instabilità insisterà anche mercoledì, quando, si legge nell'avviso, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Per entrambe le giornate non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su aree pianeggianti e settore costiero. Nelle zone collinari interessate dai temporali non si escludono possibili fenomeni di ruscellamento su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".

La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Giovedì il cielo si presenterà invece irregolarmente nuvoloso, con temperature massime tra 26 e 28°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "il passaggio di un'onda depressionaria sul nord Italia apporterà condizioni di spiccata variabilità, con addensamenti nuvolosi associati a piogge e locali rovesci. Fenomeni in attenuazione da lunedì, con ampie schiarite. Temperature in temporanea diminuzione nella giornata di sabato, per poi aumentare gradualmente".