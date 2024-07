Ultimi temporali sulla Romagna poi torna il bel tempo, ondata di caldo all'orizzonte

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia, alle prese con la seconda perturbazione di luglio. Nel corso di mercoledì 3 luglio i suoi effetti si sono fatti sentire con il rischio di fenomeni localmente intensi. Piogge, temporali e vento forte proseguiranno in Emilia-Romagna accompagnati da un nuovo impulso proveniente dal Nord-Atlantico. L’afflusso di correnti più fresche nordoccidentali sarà artefice anche di un apprezzabile ridimensionamento delle temperature.

"Da giovedì 4 si profila una nuova rimonta dell’alta pressione delle Azzorre, non prima, però, aver portato qualche rovescio tra la notte e il primo mattino sulle coste della Romagna e un po’ di variabilità che persisterà sulle aree appenniniche per qualche giorno - spiega l'esperto Roberto Nanni, rete Ampro Meteo Professionisti -. Anticiclone nord africano che rinforzerà dall’8 luglio in avanti con il ritorno di afa, cielo lattiginoso per polvere sahariana in sospensione e valori massimi di 4-6°C sopra le medie stagionali. Unica eccezione il 7 luglio quando avremo il temporaneo afflusso sul Nord di aria più fresca e instabile, con effetti in Emilia ancora da verificare nei dettagli".