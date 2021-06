Un fine settimana di afa con le temperature che saliranno a oltre 35 gradi

Arriva il caldo africano che, secondo i

l meteorologo Fabio da Lio di 3bmeteo.com , avrà il suo apice questo fine settimana. Nel corso di questi giorni un promontorio anticiclonico di origine africana dominerà la scena meteorologica dell'Emilia Romagna, provocando un'accentuazione del caldo e della sensazione afosa. Tempo quasi ovunque soleggiato sulla Regione, seppur con il rischio per qualche temporale di calore durante il pomeriggio tra mercoledì e giovedì lungo l'Appennino e le zone pedecollinari limitrofe. L'apice del caldo verrà raggiunto nel weekend, quando si potranno toccare valori fino a 36-37°C sulla pianura interna, con afa intensa lungo le coste e nei grossi centri urbani durante le ore serali-notturne. Un possibile break al Nord Italia è atteso da lunedì prossimo con un passaggio temporalesco che porterà un calo delle temperature: tuttavia è ancora da stabilire se l'Emilia Romagna verrà direttamente coinvolta dal peggioramento o ne risentirà solo marginalmente.

A Rimini la settimana vedrà una graduale intensificazione del caldo ma soprattutto dell'afa, con temperature che passeranno dai 28-30°C fino a valori prossimi ai 32-34°C in corrispondenza del weekend. Il caldo e l'umidità in aumento, caratteristici dell'alta pressione nordafricana, determineranno una marcata sensazione afosa durante le ore serali in città, con notti quasi tropicali e minime che a fatica scenderanno sotto i 22-24°C.