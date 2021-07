Verso la fine dell'ondata di caldo, in arrivo temporali e aria più fresca

Secondo i

l meteorologo di 3bmeteo.com Francesco del Francia sabato ancora bello e molto caldo, domenica spiccatamente instabile tra notte e tardo mattino; migliora a seguire ma con calo termico associato



SABATO 31 LUGLIO - giornata che trascorrerà all'insegna del bel tempo con ampio soleggiamento sino al pomeriggio; temperature massime nuovamente elevate comprese mediamente tra 31 e 36°C. Nel corso della serata nuvolosità in aumento sul piacentino, ma anche lungo il Po, in particolare su alto parmense e alto reggiano ove non si esclude qualche rapida nota di instabilità.. Ventilazione pomeridiana sino a moderata da S/SE su Appennino e coste romagnole.

DOMENICA 1 AGOSTO - Condizioni atmosferiche in rapido peggioramento già dalle prime ore della notte con acquazzoni e qualche temporale in moto dall'Appennino tosco-emiliano verso Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Tra notte e mattino coinvolte anche le province di Modena, Bologna e Ferrara. Al primo mattino qualche piovasco non escluso nemmeno tra Cesena,Ravenna e Rimini. Rapido miglioramento a seguire con bel tempo prevalente, salvo residui piovaschi pomeridiani / tardo pomeridiani sull'estrema Emilia occidentale. Temperature massime che subiranno una flessione, attestandosi tra 27 e 31°C sui comparti centro-occidentali mentre tra bolognese e Romagna si potranno toccare anche i 32-33°C. Ventilazione di Libeccio tra moderata e forte, con rinforzi previsti su Appennino e Romagna