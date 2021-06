I vantaggi del noleggio di veicoli commerciali

Anche nel settore dei veicoli commerciali, al pari di quello delle auto, si sta affermando sempre di più la formula del noleggio. Sono tante, infatti, le imprese che utilizzano i furgoni per caricare e scaricare la merce, o materiali per l’edilizia, oggetti ingombranti per il trasloco, oppure per il trasporto di alimenti freschi.

Quali sono i vantaggi del noleggio? Innanzitutto è una formula generalmente considerata adatta a qualsiasi tipo di scopo. Che la scelta ricada su una modalità a lungo termine o a breve termine, il principale incentivo resta quello economico. Chi noleggia, infatti, non ha bisogno di preoccuparsi di un’eventuale svalutazione del veicolo né – soprattutto – dei costi che comporta la normale gestione di un mezzo di proprietà (tra cui ricordiamo: bollo, assicurazione, cambio gomme, ecc.).

Un ulteriore vantaggio, a prescindere dalla tipologia e dall’utilizzo che se ne fa, è che il mezzo a disposizione sarà sempre efficiente perché sottoposto costantemente a controlli, dato che il cliente non deve occuparsi della manutenzione. Inoltre, il cliente può approfittare della possibilità del noleggio per detrarre l’Iva.

Le principali tipologie di furgoni

Questa tipologia di veicoli, come detto in precedenza è soprattutto legata al trasporto di materiali e merci. Tra i settori principali in cui vengono utilizzati ci sono l’edilizia, l’agricoltura, l’alimentare e l’industria. Ma la sua versatilità lega i furgoni anche ad altri comparti, come quello del turismo. Allo stesso modo si adatta a esigenze ‘minori’ e più legate ai privati: si rivela, per esempio, un prezioso alleato in un trasloco.

I modelli più conosciuti, e richiesti in base alla capienza e ai carichi che possono sopportare, sono il mini van, il furgone medio (per volumi più elevati) e il maxi, utilizzato per il trasporto di materiale ingombrante. Entrando in settori più specifici, come quello edilizio, sono molto richiesti i furgoni cassonati, perfetti per trasportare cemento, pietre e sabbia; questi possono essere abbinati a una sponda idraulica, utile per sollevare carichi molto pesanti.

Dove noleggiare un furgone a Rimini

La serie di elementi favorevoli per la scelta della formula del noleggio comprende anche la flessibilità. Per quanto riguarda la durata, infatti, al netto delle diverse soluzioni, è buona norma mantenere una sorta di contratto ‘aperto’, permettendo all’utente di cambiare in qualsiasi momento la tipologia di furgone ed estendendo o accorciando il tempo del noleggio.

A Rimini e provincia, l’azienda leader a cui rivolgersi per noleggiare un furgone è Giffi Noleggi, che ha sede in Via Circonvallazione Nuova 59, ma opera anche nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Montegridolfo, San Clemente, Casteldelci, Montescudo-Montecolombo, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Morciano di Romagna, San Leo, Coriano, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Gemmano, Pennabilli, Santarcangelo di Romagna, Maiolo, Poggio Torriana, Talamello, Misano Adriatico, Riccione, Verucchio, Mondaino, Rimini, Montefiore Conca, Saludecio.

Giffi Noleggi dà l’opportunità anche di scegliere l’opzione “conducente addizionale”, così che più persone possano guidare il furgone. Oppure ci si potrà avvalere di un conducente esterno, fornito direttamente dall’azienda.

Per quanto riguarda la durata invece, varia a seconda delle esigenze. Il noleggio può durare anche solo due ore, o un’intera giornata, oppure estendersi a tutta la settimana. Nel caso in cui si scelga la formula del lungo termine i prezzi si abbassano man mano che l’utilizzo si protrae nel tempo.