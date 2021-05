PagoPa e ticket sanitari: le novità smart che ti facilitano la vita

Come risparmiare tempo e pagare i ticket sanitari in modo facile e veloce

La tecnologia è una delle migliori amiche dell’essere umano, capace di farci risparmiare tempo, di aiutarci in tantissimi campi e situazioni e, soprattutto, di semplificarci la vita. Da questo punto di vista, tra le ultime novità più interessanti che ci aiutano nelle attività di tutti i giorni troviamo la possibilità di pagare i ticket sanitari semplicemente in farmacia, permettendoci di risparmiare tempo ed evitare attese e code presso gli sportelli ambulatoriali o ai CUP.

Come pagare i ticket sanitari in farmacia a Rimini

Come stabilito dal Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, dal 1° marzo 2021 i ticket sanitari possono essere regolati solo attraverso lo standard pagoPA. Per questo motivo, Satispay ha presentato il servizio Connect, grazie al quale è possibile pagare i ticket sanitari presso le farmacie, pubbliche e private, semplificando così l’accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche e ambulatoriali, rese oggi ancora più difficili a causa dell’emergenza Coronavirus, e avvantaggiando anche diverse fasce “deboli”, come le persone anziane o con problemi di mobilità, ma anche le persone poco avvezze alla tecnologia o tutti coloro che abitano in piccoli comuni e sono costretti a percorrere numerosi chilometri per arrivare presso gli ambulatori o le strutture ospedaliere per saldare questi pagamenti.

Con Connect di Satispay non sarà quindi più necessario affrontare lunghe file e interminabili attese presso gli sportelli ambulatoriali o ai CUP: grazie a questo servizio innovativo, infatti, nelle farmacie aderenti al servizio sarà possibile saldare insieme alle medicine anche i ticket sanitari di visite mediche e servizi di analisi, utilizzando qualsiasi strumento di pagamento (contanti, carte di credito o di debito, bancomat e strumenti di pagamento digitali come Satispay).

Inoltre, utilizzare Connect è molto facile e veloce: basterà far scansionare il QR Code del bollettino alla cassa, così come accade per i normali prodotti in vendita, per poi procedere con il pagamento. Inoltre, l'importo della transazione verrà incluso nella ricevuta rilasciata alla fine della spesa, su cui saranno riportati tutti i dettagli dell'operazione e che varrà come quietanza del pagamento avvenuto.

Connect, grazie alla collaborazione tra Satispay e CompuGroup Medical (CGM), è già attiva in oltre 200 farmacie nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Le farmacie affiliate Satispay a Rimini:

Farmacia Centrale, Piazza Cavour, 2, 47921 Rimini RN

Farmacia Versari, Viale Tiberio, 49, 47921 Rimini RN

Parafarmacia Lagomaggio, Via Lagomaggio, 46 B, 47900 Rimini RN

Antica Farmacia Al Lido, Piazza Alberto Marvelli, 7, 47921 Rimini RN

Farmacia della Rocca, c/o Centro Commerciale I Malatesta, Via Emilia, 150, 47921 Rimini RN