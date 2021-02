La formazione di una propria individualità è fondamentale per una crescita armoniosa

Per ogni genitore il benessere dei propri figli è la cosa più importante.

Ci si preoccupa che stiano bene, crescano sereni e possano sviluppare al meglio le personali inclinazioni e peculiarità.

Ogni bambino, infatti, è unico e dotato di una propria personalità: per questo, è importante che venga accompagnato nel percorso educativo fin dalla più tenera età.

Questo non comprende, soltanto, la trasmissione di nozioni, ma anche la comprensione e lo stimolo alla curiosità riguardo all’ambiente circostante.

Tutto ciò, sempre nel rispetto dei bisogni di bambini, adolescenti e ragazzi, nonché dei relativi tempi e dei modi di apprendimento.

Perché, in effetti, si tratta di un processo che si protrae durante tutta la vita dei giovani, nel quale è fondamentale che famiglia e scuola collaborino per offrire loro tutti gli strumenti che consentano di esprimere, al meglio, sé stessi, in maniera naturale e completa.

Ci deve, quindi, essere fiducia nei confronti dell’istituto scolastico scelto per accogliere i propri figli.

E quant’è difficile valutare la soluzione migliore: se optare per una scuola pubblica, oppure per una paritaria, per esempio, o quali criteri e principi si adattano meglio alla crescita armoniosa del proprio figlio.

Insomma, trovare la scelta ottimale non è cosa semplice.

Scegliere la scuola, un importante percorso che dura una vita

Le scuole della Fondazione Karis cercano di rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi, ponendoli al centro della filosofia educativa e riservando, ad ogni studente l’attenzione di cui necessita.

L’offerta formativa si propone di accompagnare gli studenti durante tutto il percorso, dal nido fino alla scuola superiore.

Per essere all’avanguardia ed adattarsi ad una realtà sempre più globalizzata, viene introdotta la lingua inglese già durante la scuola materna e non manca la formazione digitale, oggi imprescindibile.

Inoltre, è stata ampliata l’offerta relativa ai licei.

Ad oggi, sono presenti a Rimini e Riccione e sono frequentate da oltre 1.000 studenti.

Dal nido alla scuola superiore, per crescere insieme

La fondazione Karis offre un percorso formativo completo, che va dall’asilo nido fino alla scuola media superiore.

Eccone una breve descrizione.

Il nido d’infanzia Karis Piccole Tracce , presente a Riccione, accoglie i bimbi dai 18 ai 36 mesi, introducendoli con dolcezza nel primo approccio con l’ambiente scolastico. Il rapporto con la maestra e con i bambini consente un’iniziale scoperta del mondo, grazie all’interazione con gli altri.



In un ambiente divertente e allegro, i piccoli affinano le proprie capacità e imparano il linguaggio, la logica, la musica, l’espressività, la manualità.

Inoltre iniziano, anche, ad imparare l’inglese, grazie alla costante presenza di un’insegnante madrelingua, che segue i bambini durante tutto l’anno scolastico.





Ovviamente, a questa figura si affiancano maestre dedicate alle diverse materie, quali, per esempio, l’insegnante di musica o la docente madrelingua inglese.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, così da lasciare che il weekend venga dedicato alla famiglia.





Anche in questo caso, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.





Per questo, oltre alle materie scientifiche, insegnate anche in lingua inglese, viene affiancato un corso di Digital Education, durante il quale i ragazzi affrontano moduli di studio e approfondimento dei nuovi linguaggi nell’era digitale.



Conscio di ciò, il liceo linguistico Karis San Pellegrino propone lo studio di ben quattro lingue straniere, insegnate da docenti madrelingua.

L’approccio didattico non è statico, bensì dinamico, così come sono le lingue: vive e in continuo cambiamento.

Non solo: ogni materia è costantemente confrontata alla realtà circostante.

Inoltre, è possibile certificare ognuna delle lingue studiate con esami internazionali

Visite alla scuola, finalmente in presenza

Per scoprire il mondo Karis, dato il delicato momento che si sta attraversando, fino ad ora erano disponibili eventi online e tour virtuali. Oggi, invece ,è possibile farlo anche in presenza.

Le scuole, infatti, si sono organizzate per consentire degli ingressi programmati; ovviamente, sempre nel rispetto delle normative volte a garantire visite sicure.

Per prendere parte alle visite, è, dunque, sufficiente prenotarsi sul sito di Karis.

Inoltre, novità, informazioni e aggiornamenti sono reperibili sulla pagina Facebook della scuola.