Quasi 4 mila pasti totali e mille persone per salutare Bonaccini. "Una Festa dell'Unità da incorniciare"

La Festa dell’Unità di Santarcangelo si è chiusa domenica (28 agosto) con il botto: la visita del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e di Andrea Gnassi, capolista del Collegio Proporzionale Romagna e Ferrara e in corsa nel Collegio Uninominale Provincia di Rimini. “Un saluto, quello del governatore, che era slittato giovedì proprio per impegni legati alla campagna elettorale e che si è arricchito della presenza dell’ex sindaco di Rimini in corsa per le elezioni del 25 settembre in quella che è diventata la ciliegina sulla torta del ricco calendario di incontri Festa e Futuro” commenta la segretaria del Partito Democratico clementino Paola Donini, per poi fornire i numeri della Festa.

“Con i suoi nove giorni di durata si conferma la più grande sul territorio e voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno consentito di riproporla con un programma tanto ricco - dice Donini -. In primis i nostri volontari, ben 130 ‘al lavoro’ in questa edizione 2022. Fra i 400 e i 500 i pasti serviti invece di media ogni giorno e negli incontri di approfondimento quotidiani abbiamo messo la politica al centro portando sul palco i nostri esponenti istituzionali, gli alleati di coalizione ma anche la società civile. Un mix che ha richiamato in ogni occasione oltre 200 partecipanti, novità importante e ottimo segnale della voglia e volontà di stare fra la gente e condividere idee e progetti per la comunità del futuro. Numero come detto abbondantemente superato domenica sera per Bonaccini e Gnassi in quella festa finale che davanti a oltre 1000 persone ha visto al loro fianco la consigliera regionale Nadia Rossi, il segretario provinciale Filippo Sacchetti, la sindaca Alice Parma, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e tanti altri esponenti politici della provincia".