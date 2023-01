La carica dei 500 a sostegno di Bonaccini. "Il Pd deve tornare tra la gente, è il segretario giusto"

Grande affluenza al primo appuntamento riminese organizzato al ristopub Fermata Est dal Comitato di Rimini a sostegno della candidatura a segretario del governatore Stefano Bonaccini. Tanti gli amministratori locali presenti, quelli intervenuti a seguito dell’apertura del coordinatore del comitato Mattia Morolli, Alice Parma, Andrea Gnassi, Jamil Sadegholvaad. Moltissimi gli iscritti Pd , ma soprattutto tanti i volti nuovi che hanno deciso di esserci e di firmare la propria adesione al comitato. Mattia Morolli: “a nome di tutti i promotori del comitato esprimo immensa gratitutudine per circa 500 persone che hanno partecipato e che da ora in poi entreranno a far parte dello stesso. Questo è il clima che ci vuole ed è per questo motivo che abbiamo scelto questa location, un luogo centro di aggregazione sociale perché si ritorni a parlare con le persone anche davanti ad una birra. La politica deve essere soprattutto ascolto e confronto aperto e siamo sempre più convinti che Stefano sia la persona giusta a rianimare e far tesoro di questa passione ed entusiasmo che si è respirata questa sera. Grazie di cuore a tutti, vogliamo infine ribadire che questo è solo un inizio del nostro percorso insieme per un nuovo partito democratico”.

L’intervento del candidato Stefano Bonaccini ha toccato tutti i temi della sua mozione. A conclusione dichiara: “Grazie di cuore a tutti gli iscritti e ai militanti che si sono attivati in questo territorio. Sono loro la vera energia popolare di questo partito che dobbiamo valorizzare e rendere più protagonista. Se sarò eletto segretario, rinnoveremo l'attuale classe dirigente dando più spazio e ruoli agli amministratori locali, che ogni giorno si misurano con i problemi dei cittadini faccia a faccia. In questi anni chi ha guidato il Pd si è chiuso troppo nei palazzi e, invece, dobbiamo tornare dove la gente lavora, vive, si cura e si incontra. Un partito più popolare, ma non populista, con priorità chiare: la difesa della sanità e della scuola pubblica, la transizione ecologica, la tutela dei lavori insieme a chi fa impresa in modo sano e serio”.