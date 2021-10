A Cattolica tutto pronto per il ballottaggio tra Foronchi e Gennari per la poltrona di sindaco

Tutto pronto a Cattolica per il ballottaggio tra Foronchi e Gennari per la poltrona di sindaco. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì con lo scrutinio al via subito dopo la chiusura delle urne. Al primo turno Franca Foronchi ha raggiunto il 48,93%, 3.528 voti, con il sostegno delle liste: Partito Democratico, Azione Con Carlo Calenda, Cattolica Futura, Idee In Comune, Cattolica Coraggiosa Ecologista Progressista e Europa Verde. Il sindaco uscente Mariano Gennari si è fermato al 27,61%, 1.991 voti, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Si' Amo Cattolica e Progetto Cattolica). Gli elettori sono quasi 14mila: al primo turno i votanti sono stati 7.358 (53,1%), le schede nulle 113, quelle bianche 35.