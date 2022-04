A Coriano aperitivo con l'assessore regionale Donini e il candidato sindaco del centrosinistra Paolucci

Il tema della sanità e della salute pubblica sarà al centro dell'incontro/aperitivo con l'assessore regionale Raffaele Donini, organizzato dal candidato sindaco del centrosinistra di Coriano Cristian Paolucci. Appuntamento martedì 12 aprile alle 19 presso la Cantinetta della Corte. Sarà l'occasione per fare il punto sulle priorità e gli obiettivi raggiunti dalla sanità pubblica nella Regione Emilia-Romagna, per ascoltare e dare risposte agli elettori interessati ad approfondire tematiche cruciali. Ma sarà anche l'occasione per gettare uno sguardo sulle proposte in tema di sanità del candidato sindaco Paolucci; rafforzamento della stretta alleanza con l'organizzazione sanitaria pubblica, rappresentata da Ausl Romagna, potenziando la connessione tra gli ospedali della Romagna e il paese, sviluppando servizi territoriali e domiciliari, favorendo la prossimità dell'assistenza anche attraverso la Casa della Salute, la telemedicina e figure dedicate.