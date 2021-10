A metà settimana la giunta targata Sadegholvaad

Dovrebbe essere annunciata a metà settimana la giunta del nuovo sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. In queste ore sono continui gli incontri tra le varie forze della maggioranza per assegnare i nove ruoli della squadra. Certa del posto da vicesindaco Chiara Bellini, alla quale si aggiungono le conferme dalla precedente giunta di Roberta Frisoni e Mattia Morolli. Ai tre dem se ne dovrebbe aggiungere almeno un altro, con la scelta che potrebbe cadere su una delle consigliere elette, da Manuela Guaitoli ad Annamaria Barillari, da Giulia Corazzi all'ex parlamentare Elisa Marchioni. Tra i papabilissimi, dato il risultato elettorale della lista Jamil, 17% sfiorato e sette consiglieri eletti, c'è Kristian Gianfreda e con lui almeno un altro esponente della lista. Oltre al nome di Moreno Maresi, tra i primi a circolare, avanzano le probabilità di una donna, magari tra le consigliere Daniela De Leonardis, Serena Soldati e Ilaria Messori. Rimini Coraggiosa punta su Marco Tonti e anche i Verdi potrebbero arrivare in giunta con Marco Affronte. Tra i nomi che circolano in questi giorni, tra le possibili sorprese potrebbero esserci la presidente dell'associazione degli albergatori Patrizia Rinaldis e pure l'ex consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Raffaella Sensoli, che sui social aveva commentato il risultato elettorale ribadendo la necessità per il Movimento di una "identità precisa. I riminesi hanno premiato chi si è presentato in maniera seria e responsabile", concludeva augurando buon lavoro al sindaco.

(Agenzia Dire)