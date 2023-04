Adesione di Articolo Uno al Pd: "Daremo il nostro contributo per un partito plurale"

La maggioranza degli aderenti ad Articolo Uno Rimini ha condiviso la scelta del gruppo dirigente nazionale di aderire al nuovo Partito Democratico anche per proseguire sul territorio quella fase costituente iniziata con i due momenti delle elezioni primarie. "A livello nazionale Articolo Uno ha collaborato alla stesura della nuova Carta dei Valori che segna la fine della stagione neoliberista ed ha partecipato alle elezioni primarie sostenendo la candidatura di Elly Schlein - spiega il segretario provinciale di Articolo Uno Rimini Lorenzo Della Chiara - Nei mesi scorsi, insieme al Pd della Valmarecchia, abbiamo lavorato alla Agorà per individuare un nuovo ciclo di sviluppo della Valle all’insegna della compatibilità ambientale. Con il Circolo Pd di via Euterpe abbiamo contribuito un’Agorà sul tema delle nuove forme della partecipazione e sul ruolo dei circoli territoriali. Abbiamo inoltre partecipato alla successiva fase costituente mettendo al centro i temi del lavoro, della diseguaglianza, dei beni pubblici a partire dall’acqua e dalla sanità".

"Ora intendiamo senza reticenze dare il nostro contributo per la costruzione di un Pd plurale, aperto alla sinistra sociale e sindacale, netto sui temi del lavoro e in particolare del precariato che opprime le nuove generazioni, per il salario minimo, per la equità fiscale e contro l’autonomia differenziata. Antifascismo e difesa della Costituzione, repubblicana e parlamentare, saranno la base del nostro impegno contro il presidenzialismo - continua - La lotta contro una destra pericolosa e arrogante, che sta portando indietro l’orologio della storia del nostro Paese, va combattuta nei territori, casa per casa, ascoltando i bisogni dei cittadini e dimostrando di saper rispondere ad essi. Ma questa lotta si combatte anche con l’unità delle forze di sinistra, civiche e progressiste in vista delle prossime campagne elettorali per il Parlamento Europeo e per le amministrative. Aderenti e simpatizzanti di Articolo Uno Rimini chiederanno di potersi iscrivere nei circoli territoriali di competenza".