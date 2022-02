Affronte (Europa Verde): "Una città con problemi di viabilità che si traducono in una pessima aria da respirare"

Europa Verde condivide la soddisfazione espressa dall’Assessora Mattei per l’introduzione della tutela dell’Ambiente e della Biodiversità nella Costituzione Italiana. Per Marco Affronte questi temi, declinati nella sostenibilità e nella transizione ecologica, sono da sempre centrali, e rappresentano l’unica strada percorribile per garantire un futuro a noi e alle nuove generazioni. "Siamo un po’ convinti - spiega Affronte - che la nostra città stia facendo molto, o anche solo abbastanza, per perseguire questi obbiettivi. A sostengo di questa tesi sia l’Amministrazione attuale che quella precedente, riportano quasi sempre una serie di azioni, alcune assolutamente importanti e condivisibili: il PSBO, il metromare, l’aumento delle ciclabili, la riforestazione. Snocciolate più o meno sempre allo stesso modo ci rimandano ad un’idea di progetti, quand’anche validi, ma a sé stanti, che spesso però non danno un’idea di visione della città proiettata al futuro e, appunto, a una reale transizione ecologica. Abbiamo una città con problemi di viabilità che si traducono spesso in una pessima aria da respirare. Nelle ultime due settimane Rimini ha sforato il limite di legge di 50 ppm di PM10 nell’aria 6 volte, con la punta di 81 ppm il 5 febbraio. Considerato che dal 6 febbraio è arrivato il vento a dare una mano, non sono dati confortanti. Ai vari nodi critici (basti pensare alla vicinanza con la Statale e con l’Autostrada), alla rotonda della Marecchiese, a Santa Giustina attraversata dalla via Emilia, si è aggiunto l’ingorgo perenne di via Ducale, con i cittadini giustamente esasperati da una soluzione che doveva essere momentanea, ma che è divenuta perenne. E dire che bastava applicare la proposta della stessa amministrazione, il famoso Fila a Destra".

"L’Assessora Mattei ha la delega al Patto per il Clima - aggiunge Affronte - quindi, forse può dare delle risposte per esempio sul PAES, il Piano d'azione per l'energia sostenibile, che doveva portare a una riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020. Siamo nel 2022, e non sappiamo più niente di quell’obbiettivo. Il PAES prevedeva una relazione di monitoraggio ogni due anni, ma sul sito del Comune ce n’è una sola, del 2016. Possiamo sapere qual è la situazione attuale? Terminato il PAES, nel 2020, dovremmo ora avere il PAESC, Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con obbiettivo riduzione emissioni del 40% al 2030. Esiste questo piano? Dove si trova? E ancora, leggiamo di crescita esponenziale delle piste ciclabili. Benissimo, in parte le abbiamo viste, senza dubbio. Possiamo informare meglio i cittadini sul loro sviluppo attuale e su quelli futuri? L’obbiettivo di 1,5 metri per abitante al 2020 è stato raggiunto? Qual è l’obiettivo attuale? Si parla tantissimo di transizione energetica e proprio in queste settimane stiamo tutti vedendo nelle bollette cosa vuol dire dipendere dalle fonti fossili. Difficile dimenticare il no di Rimini al progetto di parco eolico al largo, ma tant’è. Ma cos’altro si fa? È stata fatta una mappatura delle superfici pubbliche per impianti fotovoltaici? Sono previsti interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici? I dati regionali sulla potenza (kW ogni 1000 abitanti) dei pannelli fotovoltaici installati ci dicono questo: Ravenna 901, Ferrara 581, Cesena 550, Forlì 510, Piacenza 326, Reggio Emilia 312, Rimini 215, Modena 207, Bologna 90 (fonte ISTAT, indicatori ambientali). Il mondo e il panorama della sostenibilità corrono veloci in tanto diramazioni diverse. Non abbiamo mai sentito parlare di economia circolare a Rimini, di simbiosi industriale, di riutilizzo circolare di spazi e luoghi in disuso e “persi”. Insomma, c’è tanto da fare. Europa Verde ribadisce il suo impegno all’interno della coalizione che ha vinto le ultime amministrative, nelle quali ha portato proprio questi temi, e la sua volontà e disponibilità a lavorare e a collaborare per una città più sostenibile, vivibile e resiliente".