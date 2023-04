Agente eroe salva donna da annegamento: l'omaggio della deputata Spinelli alla Polizia

La parlamentare Domenica Spinelli ha incontrato il Questore di Rimini Rosanna Lavezzano per complimentarsi per il gesto eroico compiuto il 3 aprile scorso dall’agente Antonio Carelli che ha coraggiosamente salvato una donna in procinto di annegare nelle acque limitrofe al porto canale di Rimini”. "L’occasione mi è stata gradita per porgere a Lavezzano gli auguri e le felicitazioni mie personali e del territorio che rappresento in Senato per la festa della polizia svoltasi qualche giorno fa, ricordando con orgoglio la citazione che è stata fatta anche a Roma, durante la cerimonia a cui hanno preso parte le più alte cariche dello Stato, in merito all’ottimo lavoro svolto a Rimini dalle forze dell’ordine” ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia, concludendo che “è un onore rappresentare questo territorio come componente del parlamento italiano”.