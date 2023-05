Alessandro Zan a Rimini per parlare dei diritti civili

Venerdì 26 maggio alle ore 18.15 presso “La Community 27” a Marina Centro di Rimini, si svolgerà l’iniziativa intitolata “Diritti civili. Un impegno costante”, organizzata dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Rimini insieme ai Giovani Democratici, ospite Alessandro Zan, parlamentare PD e componente della segreteria nazionale del partito il quale, insieme alla presidente dell’Assemblea Legislativa regionale Emma Petitti, dialogherà sul vasto tema dei diritti civili, del lavoro fatto in questi anni in parlamento e delle proposte avanzate dal Partito Democratico sulle quali lavorare per il futuro.

Sui temi dei diritti, dell’inclusione e della lotta alle discriminazioni la politica deve fare la propria parte ed è un obiettivo del Partito Democratico di Rimini promuovere e difendere i diritti civili e umani, garantendo a tutti i cittadini il rispetto della legge e delle libertà fondamentali, nonché promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e alle decisioni che riguardano i loro diritti e il loro benessere.

Durante l’incontro vi saranno i contributi di Marco Tonti (presidente Arcigay Rimini), Mara Bruschi (AGEDO Forlì-Cesena), Elvira Ariano (Rompi il silenzio, centro antiviolenza), Vera Bessone (giornalista, Rete Donne Rimini) e Aurora Barbari (psicologa, associazione Dire Uomo Rimini). L’iniziativa sarà introdotta dalla segretaria del PD Città di Rimini Fiorella Zangari e moderata da Edoardo Carminucci, responsabile Diritti Civili della segreteria comunale. Ingresso libero. A seguire aperitivo.